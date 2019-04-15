Meteorolojiden kuğu fırtınası uyarısı

Uzmanlar, vatandaşları bahar mevsiminin ortalarında şiddetli rüzgar ve yağışlı havayla birlikte birkaç günlüğüne kışı geri getiren hava olayı olarak tanımlanan kuğu fırtınası'na karşı uyarıyor.

Kuğu fırtınası, geleneksel fırtına takvimine göre her yıl 16 nisanda başlayan ve 3 gün süren bir fırtınadır.

KUĞU FIRTINASI NE ZAMAN OLUR

Türk denizcilerinin yüzlerce yıllık gözlem ve deneyimlerle oluşturduğu fırtına takvimi çerçevesinde kuğu fırtınası da yer almaktadır. Bahar mevsiminde meydana gelen ve tüm yurdu etkisine alan kuğu fırtınası nedeniyle şiddetli rüzgar ve yağışlı hava, kışı adeta yeniden getirir. Kuğu fırtınası her yıl tahmini olarak 16 Nisan'da başlar ve 3 gün devam eder. Genellikle 16-17-18 Nisan tarihlerinde etkili olan kuğu fırtınası bazı yıllar bir-iki gün kadar değişkenlik gösterebilir.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, İç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Antalya, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg / m2) beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.