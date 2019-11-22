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Meteorolojiden soğuk hava ve sağanak uyarısı

Ülke genelinde sıcaklıklar düşerken; Ege, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

AA | 22.11.2019 - 08:57..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da, yer yer pus bekleniyor.

EGE BU SABAH SAĞANAK YAĞIŞLI

Bu sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in batı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batı (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) ilçelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Gece saatlerinden itibaren; Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ile İstanbul, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteorolojiden soğuk hava ve sağanak uyarısı

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