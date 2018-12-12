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Meteoroloji'den son dakika İstanbul için kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'un yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 10:10..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelerde İstanbul'un yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Uyarıdan yalnızca birkaç saat sonra kar yağışı il sınırlarına giriş yaptı. Beylikdüzün'de de saat 10 itibarıyla kar yağışının başladığı açıklandı.

Meteoroloji'den son dakika İstanbul için kar uyarısı

İstanbul için bugün beklenen en yüksek sıcaklık derecesi 8 olurken, çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu bir hava beklentisi bulunuyor.

Meteoroloji'den son dakika İstanbul için kar uyarısı

LAPA LAPA KAR YAĞDI

Kısa süre içerisinde etkisini gösteren kar yağışı Beylikdüzü'nde tuttu. Bölgede zemin bembeyaz olurken, dakikalar boyunca lapa lapa kar yağdı. Yağmur beklentisiyle şemsiye ve yağmurluklarla çıkanlar kar karşısında şaşkınlığa uğradı.

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