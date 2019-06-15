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Meteorolojiden yurt geneline yağış uyarısı

Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

AA | 15.06.2019 - 20:26..
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Meteorolojiden yurt geneline yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğün yağış için uyarı verdi.

Yapılan duyuruya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Balıkesir, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Kars ve Ardahan çevreleri ile Mersin'in iç ve Niğde'nin batı kesimlerinin, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

YARIN ÖĞLEN SONRA DA DEVAM EDECEK

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kırıkkale, Zonguldak ve Çorum çevreleri ile Bilecik'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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