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Metil alkol ölüm saçmaya devam ediyor

Son 1 ay içerisinde metil alkol yüzünden 13 kişi hayatını kaybetti.

AA | 12.07.2019 - 20:22..
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan akraba 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

Rahatsızlanmaları üzerine yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye götürülen 5 kişi, "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedaviye alındı.

Hastaneye kaldırılanlardan D.Ö.K. (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 KİŞİ TEDAVİDE

D.Ö.K'ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hastanelerdeki diğer 4 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce 3 kişi yaşamını yitirmişti.
Adana, Mersin ve Niğde'de son bir ayda 13 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan metil alkol, insan sağlığını tehdit ediyor.

Boya maddelerinde, parfümlerde ve yağ sökücü gibi kimyasal temizlik ürünlerinde kullanılan metil alkolün içki olarak tüketilmesi, kalıcı sağlık sorunları oluşmasına, hatta ölümlere neden olabiliyor.

Metil alkol ölüm saçmaya devam ediyor

Erken teşhisle hayatın kurtarılabildiği metil alkol zehirlenmelerinde, vatandaşların şiddetli karın ağrısı, vücutta istemsiz kas krampları, görmede bozulma ve çift görme gibi belirtilerde acilen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları öneriliyor.

20 MİLİLİTRESİ DAHİ ÖLDÜREBİLİYOR

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve ÇÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, kentte 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de tedavinin ardından taburcu edildiği metil alkol zehirlenmelerine ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin hastanelerinde tedaviye alındığını ancak müdahaleye rağmen kurtaramadıklarını, taburcu edilenlerden 3'ünde ise görme bozukluğu oluştuğunu ifade eden Sebe, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın özellikle dışarıdan, bilinmedik yerlerden alkol veya alkol ürünlerini tüketmemelerini öneriyoruz. Alkolün zararlarını zaten hepimiz biliyoruz. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum, vatandaşların özellikle evde içki imal etmelerini ya da internetten sipariş edip alkol üretimi yapmalarını kesinlikle önermiyoruz. Metil alkolün 20 mililitresi dahi hastayı kör edebiliyor, öldürebiliyor, ciddi sakatlıklara neden olabiliyor."

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