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Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye götürüldü.

DHA | 24.12.2018 - 10:06..
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Metin Akpınar adliyeye götürüldü

"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle, sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.

Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar, tek başına dışarıya çıktı.

"İFADE VERMEYE GİDİYORUZ"

Metin Akpınar, "Savcı Bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz." dedi. Daha sonra Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Metin Akpınar adliyeye götürüldü ViDEO

MÜJDAT GEZEN DE ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Metin Akpınar'ın ardından, Müjdat Gezen de adliyeye götürüldü.

İfadeleri tamamlanan Metin Akpınar ve Müjdat gezen kısa bir açıklama yaptı.

"SÖZLERİMİZ ÇARPITILDI"

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ifadelerinde, "Sözlerimiz mizah ve eleştiri kapsamındaydı, ifadelerimiz çarpıtıldı. Suçlamaları kabul etmiyoruz." dedi.

Metin Akpınar adliyeye götürüldü

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Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Metin Akpınar adliyeye götürüldü

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Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Metin Akpınar adliyeye götürüldü

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