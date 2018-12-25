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Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'e destek

Halk TV'deki Cumhurbaşkanı'na hakaretleriyle ilgil, yargılanan Akpınar ile Gezen'e sanatçı dostlarından destek geldi.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 01:20..
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Kendilerine 'Sanatçılar Girişimi' adı veren ve bu güne kadar toplumun değer ve yargılarına eleştiri yapmaktan sakınmayan zümre,  Metin Akpınar ile Müjdat Gezen için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla, yargılanan Akpınar ve Gezen için bir açıklama yapan sözde sanatçılar grubu, uygulamanın sonlandırılmasını talep etti.

DESTEK VEREN İSİMLER

Aralarında Edip Akbayram, Rutkay Aziz ve Bedri Baykam gibi sözde sanatçıların da yer aldığı grupta yer alan isimler

Ataol Behramoğlu
Orhan Aydın
Bedri Baykam
Genco Erkal
Rutkay Aziz
Edip Akbayram
Nihat Behram
Cihat Tamer
Vecdi Sayar

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