Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'e destek

Kendilerine 'Sanatçılar Girişimi' adı veren ve bu güne kadar toplumun değer ve yargılarına eleştiri yapmaktan sakınmayan zümre, Metin Akpınar ile Müjdat Gezen için bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla, yargılanan Akpınar ve Gezen için bir açıklama yapan sözde sanatçılar grubu, uygulamanın sonlandırılmasını talep etti.
DESTEK VEREN İSİMLER
Aralarında Edip Akbayram, Rutkay Aziz ve Bedri Baykam gibi sözde sanatçıların da yer aldığı grupta yer alan isimler
Ataol Behramoğlu
Orhan Aydın
Bedri Baykam
Genco Erkal
Rutkay Aziz
Edip Akbayram
Nihat Behram
Cihat Tamer
Vecdi Sayar