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Metin Akpınar, ilk imzasını attı

Halk TV'deki Halk Arenası'nda Müjdat Gezen'le birlikte Cumhurbaşkanı'na sarfettiği sözler nedeniyle adli kontrol kararı verilen Metin Akpınar, ilk imzasını attı.

DHA | 30.12.2018 - 15:50..
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Müjdat Gezen ile birlikte sarf ettiği sözler nedeniyle, hakkında soruşturma başlatılan ve adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan sanatçı Metin Akpınar, Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi'ne gelerek imza verdi.

"GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

İlk imzasını atmak için saat 14.50'de polis merkezine gelen Akpınar'a, avukatları ve yardımcısı eşlik etti. Sanatçı, polis merkezinden ayrılırken gazetecilere, "Geldik imzamızı attık. Görevimizi yerine getirdik" dedi. Bu arada kendisini gören bazı hayranlarıyla fotoğraf çektiren Metin Akpınar, daha sonra geldiği araçla polis merkezinden ayrıldı.

Metin Akpınar ilk imzasını attı ViDEO

Metin Akpınar, ilk imzasını attı



Metin Akpınar, ilk imzasını attı

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