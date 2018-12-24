Metin Akpınar'dan açıklama geldi

Metin Akpınar'ın, Halk Arenası'ndaki darbe ve ölüm tehditleriyle dolu skandal sözleriyle ilgili hakkında soruşturma açılması sonrasında, kendisinden açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KONUŞULAN KONULAR ÇOK YANLIŞ ANLAŞILMIŞ"

"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında konuşulan konular ne yazık ki çok yanlış anlaşılmış ve bir takım üzücü, hatalı çıkarımlar yapılmıştır.

SANKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI HEDEF ALINMIŞ GİBİ BİR ALGI YARATILMAK İSTENMİŞ

Programda konuşulan konular, özellikle bazı medya organlarınca kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmış ve sanki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istenmiş, bu vesileyle de konunun hem kamuoyuna hem de Cumhurbaşkanı'na yanlış aksettirilmesine neden olunmuştur.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Konunun, kamuoyunca, olduğundan farklı anlaşılmaması arzusunu taşımakla beraber, toplumu gerçek dışı haberlerle yanlış yönlendiren söz konusu medya organları ve sorumluları hakkında da hukuki yollara başvurulacağını saygıyla duyururuz"

Metin Akpınar'dan darbe çağrısı VİDEO