taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

Metin Feyzioğlu sınıra gitti

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sınır hattında Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecileri ziyaret etti.

DHA | 13.10.2019 - 10:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Metin Feyzioğlu sınıra gitti

Dün Telabyad'dan atılan havan mermilerinin Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına düşmesi nedeni ile 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Feyzioğlu, burada gazetecilerin sorularını cevapladı.

"DÜNYA BURAYI GÖRMÜYOR"

Feyzioğlu, şunları söyledi: "Bugün dimdik durduğumuzu göstermek için buradayız. Çünkü iki gündür sizin Türk gazetecilerin kahramanlığını gözlerimiz nemli izliyoruz. Burada bir iş yapıyorsunuz burada Cenevre Sözleşmelerini uluslararası Roma Statüsünü yok sayarak sizin üstünüze keskin nişancıların ateş ettiler havan toplarıyla ateş ettiler. Siz görevden kaçmıyorsunuz, muazzam bir iş yapıyorsunuz ve dünyaya bunu anlatmak için çırpınıyorsunuz. Dünya bunu buraya geldiği halde görmüyor.

Metin Feyzioğlu sınıra gitti


"SÖYLEDİKLERİM BİRİLERİNİN CANINI YAKMIŞ"

FETO- PKK ortak mekanizması çalışıyor şu anda dünyada fotoğrafları görüntüleri fabrika edip üretip Türk’ler işte şuraya saldırdı Türk’ler şöyle yaptı diye bir kara propagandanın içindeler. Bir daha ve bir daha tekrarlıyorum, dün söylediğim birilerinin canını çok yakmış ki bütün FETO ve PKK web sitelerinden saldırıya geçtiler. Buradan bir daha tekrarlıyorum Türk ordusu ve Türk askeri şehit olmayı göze alıyor ama sivillere zarar vermeyi kabul etmiyor.  Biz bunu sırada da yaşadık biz bunu Cizre'de de yaşadık o çukurlarda yaşadık evet biz onları orada çukurlarına gömdük.  Burada da kazdıkları mevzilere, çukurlara yine gömeceğiz."

Metin Feyzioğlu sınıra gitti

İzmir Barosu Barış Pınarı Harekatı'nı bitirin çağrısı yaptı

Metin Feyzioğlu sınıra gitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı kaza yaptı

Acun Ilıcalı kaza yaptı

137
KKTC Cumhurbaşkanı: Barış Pınarı'nda akan su değil kandır

KKTC Cumhurbaşkanı: Barış Pınarı'nda akan su değil kandır

495
YPG kontrolündeki Kamışlı'ya kargo uçağı indi

YPG kontrolündeki Kamışlı'ya kargo uçağı indi

149
Aktivist Greta Thunberg'den YPG paylaşımı

Aktivist Greta Thunberg'den YPG paylaşımı

196
Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar

Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar

87
Trump'tan YPG'ye: Umarım bölgeden çekilirsiniz

Trump'tan YPG'ye: Umarım bölgeden çekilirsiniz

92
Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler

Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler

352
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir