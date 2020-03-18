Metin Feyzioğlu'ndan af talebi

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada ölümlere sebep olan koronavirüsün Türkiye'ye de sıçramasıyla, ülke içinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Türkiye'nin gündeminde ise uzun süre yer tutan genel af yasası, koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yeniden gündemde.

İnfaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 yılı içerisinde TBMM'ye geleceği konuşulurken, yasa için bilir kişi ve siyasetçilerden korona sebebiyle birtakım öneri ve talepler geliyor.

FEYZİOĞLU KORONA İÇİN KALICI İNFAZ İSTEDİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da korona sebebiyle infaz indirimlerini gündemine aldı

Feyzioğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cezaevleri kapasitesinin çok üzerinde dolu. Islah imkanı yok.

Hem acilen bir defaya mahsus infaz indirimi yapmalıyız hem de kalıcı bir infaz reformu.

Mükerrir herkesi kapsam dışı bırakmak yerine, kapsam dışı bırakılan suçtan sabıkası olanı kapsam dışı bırakmak daha yerinde olacaktır." diye belirtti.