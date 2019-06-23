Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın alması tartışmaları, silahın teslimatına sayılı günler kala halen devam ediyor. Özellikle ABD'den Ankara'ya karşı farklı yorum ve değerlendirmelerle tehdit unsuru devreye sokulurken Türkiye'den de çok sayıda "satın alınmaktan vazgeçilmesin" desteği geliyor.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' programında, Türkiye'nin Rusya'da satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"TERCİH DEĞİL, EGEMENLİK SORUNU"

Feyzioğlu, "S-400 hava savunma sistemleri Türkiye açısından bir tercih olmaktan çıkmış, 82 milyonun can güvenliğini korumak adına bir egemenlik sorunu haline gelmiştir." dedi.

"S-400'leri Türkiye alırsa NATO komuta sistemine entegre etmeye çalışır. Türkiye'deki radar üslerine entegre etmeye çalışırsa bu F-35'ler için çok büyük bir tehlike yaratır." şeklinde bir iddia bulunduğunu ama bunun gerçek dışı olduğunu belirten Feyzioğlu, "Türk hükümetinin pozisyonu, hiçbir zaman S400'leri mevcut radar sistemine entegre etmek olmamıştır. NATO sistemine entegre etme iddiasında bile bulunmamıştır." ifadelerini kullandı.