Metin Hara iç güveysi olmayı kabul etmedi

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile yazar Metin Hara’nın 2017 yazında başlayan aşkı, geçtiğimiz günlerde bitmişti.

Yakın çevresine "Metin beni kullandı" diyen Lima, sevgilisinden ayrı kalmaya dayanamayıp tekrardan bir araya geldi.

Ancak Lima'nın ilişkiye yeniden başlamak için 2 şartı vardı; ilk şartı Hara'nın ABD'ye yerleşmesi, ikinci şartı ise evlilikti.

ŞARTLARI KABUL ETMEDİ

Magazin kulislerinde Metin Hara'nın bu şartlara sıcak baktığı konuşulurken, ünlü yazar sürpriz bir kararla ilişkisine noktayı koyup Türkiye'ye dönüş yaptı.

İstanbul'da görüntülenen Hara, kendisine yöneltilen Lima sorularını yanıtsız bıraktı.