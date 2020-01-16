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Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

Dün tahliye edilen Eski EDOK Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İyidil, yakalandıktan sonra yeniden cezaevine konulacak.

AA | 16.01.2020 - 00:03..
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Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

Eski EDOK Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanarak "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

BERAATINA KARAR VERİLMİŞTİ

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce alınan bu karar İyidil’in avukatı tarafından İstinaf’a taşındı. İyidil'in İstinaf başvurusunu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi inceledi. Daire, İyidil’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak, beraat kararı verdi. Bu karar sonrası İyidil, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

İTİRAZ ÜZERİNE YAKALANARAK TEKRAR CEZAEVİNE KONULACAK

Ancak bu karara Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtiraz değerlendiren 21. Ceza Dairesi, İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar sonrası İyidil yakalandıktan sonra 21. Ceza Dairesi’nde hakim karşısına çıkacak. Tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra yeniden cezaevine konulacak.

Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

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Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

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