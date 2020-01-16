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Metin İyidil tutuklandı

Eski Korgeneral Metin İyidil'e, beraat verip tahliye eden heyet de görevden alındı.

AA | 16.01.2020 - 15:25..
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Metin İyidil tutuklandı

Ankara’da FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edilmesi ardından savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil, tutuklandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek eski Komutanı Korgeneral Metin İyidil, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

O HEYET GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), İyidil'e beraat verip tahliye eden heyeti görevden aldı.

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