Metin İyidil tutuklandı

Eski Korgeneral Metin İyidil'e, beraat verip tahliye eden heyet de görevden alındı.

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Galata Köprüsü'ndeki kaza uzun araç kuyrukları oluşturdu

Taksi ve otomobilin çarpışması sonucu, otomobil yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.