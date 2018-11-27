taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2756
Euro
5.9615
Altın
1217.61
Borsa
93570.55
Gram Altın
206.311

Metin Şentürk eski eşine 4 milyon TL ödeyecek

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, 4 yıl önce boşandığı eşi Fulya Kalkavan’ın açtığı mal paylaşımı davasını kaybetti. Mahkeme, Şentürk’ün eski eşine 4 milyon 337 bin TL ödemesine karar verdi.

İHA | 27.11.2018 - 16:33..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü sanatçı Metin Şentürk’ün, 2014 yılında çekişmeli olarak boşandığı eşi Fulya Kalkavan’ın, evli oldukları dönemde birlikte yaşadıkları Sarıyer Reşitpaşa’daki 4 katlı lüks malikanenin yarısını istediği, mal paylaşımı davası karara bağlandı.

4 MİLYON 337 BİN LİRA ÖDEYECEK

İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Şentürk ve Kalkavan katılmazken tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme, Metin Şentürk’ün eski eşi Fulya Kalkavan’a 4 milyon 337 bin TL’yi 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

Metin Şentürk eski eşine 4 milyon TL ödeyecek

"GÖZLERİME İNANAMADIM"

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Metin Şentürk "Bugün manşetlerden okuduğunuz haberleri görünce; ben de sizler gibi gözlerime inanamadım. Beni seven hiç kimse üzülmesin. Bu karar doğru ve adil değildir. Bir üst mahkemede adaletin terazisi yerini bulacaktır. Adalete ve ilahi adalete inancım sonsuz..." dedi.

Metin Şentürk eski eşine 4 milyon TL ödeyecek

2014'TE KARARA BAĞLANMIŞTI

Çekişmeli olarak görülen ve 2014 yılında karara bağlanan boşanma davasında mahkeme, Metin Şentürk’ün, Fulya Kalkavan’a 100 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat ile ayda 5 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti.

Metin Şentürk eski eşine 4 milyon TL ödeyecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

159
Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

126
Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

63
AK Parti grup toplantısı

AK Parti grup toplantısı

40
Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

57
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

62
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir