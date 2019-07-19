Metin Yıldız şimdi de sevgilisini dövdü

Şiddet yüzünden eşi Elvan Pınar'dan boşanan oyuncu Metin Yıldız, yeni bir dayak skandalıyla gündeme geldi.

GECE KARAKOLDA SON BULDU

Yıldız, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Gözde Karya ile Kadıköy'de eğlenmeye gitti. Ancak çiftin gecesi evde değil, karakolda bitti.

SEVGİLİSİNİ DARBETTİ

Çift, arabada tartışmaya başlayınca Yıldız, arabayı kenara çekti. Hızını alamayan ikili, arabadan inip kavgaya dışarda devam etti. Tartışma Yıldız'ın, Kayra'ya şiddet uygulamasıyla son buldu.

Kayra, soluğu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Polislerle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden ve darp raporu alan Kayra, Yıldız'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

YİNE AYNI OLAY YİNE KARAKOL

Oyuncu, sevgilisinin şikayeti üzerine sabah saatlerinde ifadesi alınmak üzere karakola gitti. Görüntülenmek istemeyen Yıldız, polislerin yardımıyla arka kapıdan kaçtı.

"YILDIZ TAKİP ETMEYİ BIRAKTIM"

Gözde Kayra'yla uzun süredir birlikte olan Metin Yıldız, geçtiğimiz günlerde Instagram'da sevgilisinin doğum gününü kutlamış ve şu romantik mesajı yazmıştı: "Yıldızları takip etmeyi bırakma nedenim; yıldızımı bulmuş olmamdandır. Seni sevmekle meşgulüm. İyi ki doğdun aşkım, iyi ki varsın."