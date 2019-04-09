Seyir halinde olan bir otomobil, İstanbul Levent Büyükdere Caddesi'nde ters yöne u dönüşü yaptı ve kazaya sebebiyet verdi.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, metrelerce havaya fırladı.

Feci kazanın mobese görüntüleri de ortaya çıktı.

MOBESE KAYDETTİ

Görüntülerde otomobil ters yöne u dönüşü yapıyor. Bu sırada hızla gelen motosiklet sürücüsü, duramayarak otomobile çarpıyor. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlıyor.

Levent'teki feci kaza MOBESE'ye yansıdı ViDEO

Kaza sonrası motosiklet sürücüsünün kalça ve omuz kemiğinin kırıldığı öğrenildi.