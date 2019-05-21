Metro şantiyesinden 500 kilogram kablo çaldılar

Sağlıklı bir yaşam tarzını takip etmek çoğu zaman inanılmaz derecede karmaşık görünüyor ancak, karmaşık olması gerekmez. Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, yapmanız gereken 5 basit kuralı yazdı.

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Kaliforniyum değil, reçine çıktı

Suriyeli bir şahsın 20 bin dolara satmaya çalıştığı ve 'kaliforniyum' olduğunu söylediği maddenin, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan incelemesinde reçine olduğu ortaya çıktı.