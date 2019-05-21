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Metro şantiyesinden 500 kilogram kablo çaldılar

Eyüpsultan’da Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı şantiyesine giren eli silahlı 5 şahıs, 500 kilogram bakır kabloyu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

İHA | 21.05.2019 - 10:59..
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İstanmbul'un Eyüpsultan ilçesinde gerçekleşen olan şaşkınlık yarattı. Eli silahlı adamların hedefinde bakır kablolar vardı.

Olay, Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı Çırçır Mahallesi Durağı’nın inşaat şantiyesinde 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, silahlı 5 şahıs metro şantiyesinde çalıştıklarını söyleyerek geldikleri araçla inşaat sahasının içerisine girdi.

Metro şantiyesinden 500 kilogram kablo çaldılar

ARACA YÜKLEDİLER

Şüphelilerden biri güvenlik görevlisine silah çekerek korkuttu. Diğer şüpheliler de 500 kilo bakır kabloyu panelvan araca yükledi. Olayın ardından şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Güvenlik görevlisi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Metro şantiyesinden 500 kilogram kablo çaldılar

Metro şantiyesinden 500 kilogram kablo çaldılar

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