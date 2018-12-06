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Metrobüs arıza yapınca yolcular yürümek zorunda kaldı

Şirinevler'de metrobüsün arızalanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu, çok sayıda kişi yolda yürüdü.

İHA | 06.12.2018 - 09:41..
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İstanbul Şirinevler'de sabah saatlerinde metrobüs arızası nedeniyle trafik ve uzun kuyruklar oluştu. Çok sayıda kişi yolda yürümek zorunda kaldı.

Metrobüs arıza yapınca yolcular yürümek zorunda kaldı

Metrobüs arıza yapınca yolcular yürümek zorunda kaldı

Metrobüs arıza yapınca yolcular yürümek zorunda kaldı ViDEO

METROBÜS YOLUNDA YÜRÜDÜLER

Şirinevler Metrobüs Durağı'nda Topkapı yönünde saat 08.30 sıralarında metrobüs arızalandı. Arızalı araç nedeniyle uzun araç kuyduğu oluştu.

Çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüdü. Arızalı aracın kaldırılmasının ardından yoğunluk yavaş yavaş azalmaya başladı.

Metrobüs arıza yapınca yolcular yürümek zorunda kaldı

Çok sayıda yolcu, uzun bir bekleyişin ardından yolculuk ettikleri araçtan indi ve E-5 üzerinde yürümeye başladı.

Kuyruğun, Yenibosna'ya kadar devam ettiği görüldü.

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