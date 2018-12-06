İstanbul Şirinevler'de sabah saatlerinde metrobüs arızası nedeniyle trafik ve uzun kuyruklar oluştu. Çok sayıda kişi yolda yürümek zorunda kaldı.
Metrobüs arıza yapınca yolcular yürümek zorunda kaldı ViDEO
METROBÜS YOLUNDA YÜRÜDÜLER
Şirinevler Metrobüs Durağı'nda Topkapı yönünde saat 08.30 sıralarında metrobüs arızalandı. Arızalı araç nedeniyle uzun araç kuyduğu oluştu.
Çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüdü. Arızalı aracın kaldırılmasının ardından yoğunluk yavaş yavaş azalmaya başladı.
Çok sayıda yolcu, uzun bir bekleyişin ardından yolculuk ettikleri araçtan indi ve E-5 üzerinde yürümeye başladı.
Kuyruğun, Yenibosna'ya kadar devam ettiği görüldü.