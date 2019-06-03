Şaka yaptığı arkadaşının ayağını metrobüs ezdi

İtalyan basını, Everton'ın Cengiz Ünder için yaptığı 28 milyon euroluk teklifin Roma tarafından reddedildiğini yazdı.

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Nazım Hikmet ve eserlerinde Türkçenin yeri

"Bir köylü toprağını ve öküzünü, bir marangoz tahtasını ve rendesini nasıl severse, ben de Türk dilini öyle seviyorum” diyen Nazım Hikmet, Türkçeye sevgisini şiirlerinde dile getiriyordu…