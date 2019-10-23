Metrobüs durağında taciz iddiası

İstanbul'daki Mecidiyeköy metrobüs durağında yaşanan olay şöyle gelişti:

Genç bir kadın, metrobüs durağında bulunan yürüyen merdivenlerden çıkarken, arkasında bulunan yaşlı adamın tacizine uğradı.

İKİ KEZ KALÇASINI ELLEDİ

İlk temasın yanlışlıkla olabileceğini düşünen kadın, ikinci kez elle kalçasına doğru temas yaşanınca çığlık attı. "Ne yapıyorsun sen ırz düşmanı?" diyerek bağıran genç kadına, tacizi gören bir başka kadın da destek vererek, "Kötülük yapıyor ne yapacak. Gördüm ben. taciz ediyordu." dedi.

Metrobüs yürüyen merdivenlerinde taciz iddiası İZLE

KADINI İTİP, "HADİ YÜRÜ GİT" DEDİ

Kısa süreli bir bağırışmanın ardından taciz ettiği öne sürülen yaşlı adam, genç kadını iterek "Hadi yürü git." şeklinde tepkisi verdi. O esnada genç kadının sesini duyan iki genç, yaşlı adamı kolundan tutarak sakin bir bölgeye götürdü. Genç kadına ne yaptığını soran gençlere cevap veren tacizci, engelli olduğunu söyledi.

"ENGELLİYİM"

"Ben engelliyim, bak." diyerek engelli kartını çıkartmaya çalışan tacizciye tepki gösteren genç kadın, "Bana ne senin engelinden. Ne yaptığını gayet iyi biliyorsun." dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kargaşayı gören çevredekiler sinir krizi geçiren genç kadını sakinleştirmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis geldi. Polis aracına binen genç kadın ile tacizci yaşlı adam, karakola götürüldü.

Genç kadın tacizciden şikayetçi oldu.