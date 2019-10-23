taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7828
Euro
6.4333
Altın
1491.01
Borsa
97886.36
Gram Altın
277.665
Bitcoin
46091.36

Metrobüs durağında taciz iddiası

Mecidiyeköy metrobüs durağında tacize uğrayan genç kadın, şikayetçi olurken; tacizcinin, baygınlık numarası yaptığını söyleyen bir genç onu kayda aldı.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 10:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'daki Mecidiyeköy metrobüs durağında yaşanan olay şöyle gelişti:

Genç bir kadın, metrobüs durağında bulunan yürüyen merdivenlerden çıkarken, arkasında bulunan yaşlı adamın tacizine uğradı.

İKİ KEZ KALÇASINI ELLEDİ

İlk temasın yanlışlıkla olabileceğini düşünen kadın, ikinci kez elle kalçasına doğru temas yaşanınca çığlık attı. "Ne yapıyorsun sen ırz düşmanı?" diyerek bağıran genç kadına, tacizi gören bir başka kadın da destek vererek, "Kötülük yapıyor ne yapacak. Gördüm ben. taciz ediyordu." dedi.

Metrobüs yürüyen merdivenlerinde taciz iddiası İZLE

KADINI İTİP, "HADİ YÜRÜ GİT" DEDİ

Kısa süreli bir bağırışmanın ardından taciz ettiği öne sürülen yaşlı adam, genç kadını iterek "Hadi yürü git." şeklinde tepkisi verdi. O esnada genç kadının sesini duyan iki genç, yaşlı adamı kolundan tutarak sakin bir bölgeye götürdü. Genç kadına ne yaptığını soran gençlere cevap veren tacizci, engelli olduğunu söyledi.

Metrobüs durağında taciz iddiası

"ENGELLİYİM"

"Ben engelliyim, bak." diyerek engelli kartını çıkartmaya çalışan tacizciye tepki gösteren genç kadın, "Bana ne senin engelinden. Ne yaptığını gayet iyi biliyorsun." dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kargaşayı gören çevredekiler sinir krizi geçiren genç kadını sakinleştirmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis geldi. Polis aracına binen genç kadın ile tacizci yaşlı adam, karakola götürüldü.

Genç kadın tacizciden şikayetçi oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

191
Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

126
Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

31
Belhanda tribünlere silah hareketi yaptı

Belhanda tribünlere silah hareketi yaptı

43
Telefonlarına bakmadığı için genç kadını bıçakla öldürdü

Telefonlarına bakmadığı için genç kadını bıçakla öldürdü

51
Brexit'te Boris Johnson'a bir kez daha hayal kırıklığı

Brexit'te Boris Johnson'a bir kez daha hayal kırıklığı

16
Gaziantep'de damadını kına gecesinde öldürdü

Gaziantep'de damadını kına gecesinde öldürdü

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir