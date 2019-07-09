1,561 kez izlendi

5,028 kez izlendi

1,971 kez izlendi

7,783 kez izlendi

Kendall Jenner da ayağı ile kapak açtı

1,616 kez izlendi

1,536 kez izlendi

1,316 kez izlendi

1 Adriano'nun yerine Filipe Luis Adriano ile yollarını ayıran Beşiktaş, bonservisi elinde olan Brezilyalı Filipe Luis'i transfer ediyor.

2 Kadıköy'de taksicinin kafasında şişe kırdılar Alkollü 3 şahıs, sokak ortasına bir taksicinin saldırıp, kafasında şişe kırdı. Polis, saldırganları arıyor.

3 Aydın'da yavru kedi aracın motoruna sıkıştı Sıcaktan bunalınca girdiği aracın motorunda mahsur kalan yavru kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

4 Tek kişilik namaz yeri Bilecik'te yol kenarında bir çeşmenin yanında yapılan tek kişilik "namaz kılma yeri", namaz saatini kaçırmak istemeyenler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

5 Metrobüs durağında tekme ve tokatlı kavga kamerada Edirnekapı metrobüs durağında sigara içen iki genci uyaran adam, saldırıya uğradı.

6 Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi Tekirdağ'da yaşayan bir çiftçiye hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası çıktı. Durum karşısında şok olan çiftçi, yanlışlığın düzeltilmesini istiyor.