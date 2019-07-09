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Metrobüs durağında tekme ve tokatlı kavga kamerada

Edirnekapı metrobüs durağında sigara içen iki genci uyaran adam, saldırıya uğradı.

İHA | 09.07.2019 - 10:05..
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Dün sabah saatlerinde Edirnekapı metrobüs durağındaki bir adam, iki gence, “Burada sigara içmeyin” uyarısında bulundu.

Ardından adam, turnikeden çıkarak gitmek istedi. Ancak adamla tartışan gençler, birden üstüne atlayarak kavga etmeye başladı.

Güpegündüz vatandaşların gözü önünde kavgaya tutuşan tarafları vatandaşlar, şaşkınlıkla izledi.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik görevlileri sonlandırdı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüs durağında tekme ve tokatlı kavga VİDEO

Metrobüs durağında tekme ve tokatlı kavga kamerada

Metrobüs durağında tekme ve tokatlı kavga kamerada

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