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Metrobüs için yeni araç test ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattında kullanılmak üzere AKIA markasının 280 kişi kapasiteli araçlarını deniyor.

DHA | 31.10.2019 - 14:34..
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Metrobüs için yeni araç test ediliyor

İstanbul'a alınması planlanan yeni metrobüs aracı test ediliyor. Test edilen aracın 280 kişilik kapasitesi var. 30 kişi oturarak yolculuk yapabilirken 250 kişi ayakta yolculuk yapabiliyor ve eski metrobüslerin kapısı içeriye doğru açılırken test edilen aracın kapıları dışarıya doğru açılıyor. Test edilen araçta, şoförün bulunduğu bölümünde kabini, ayrı olarak yapılmış durumda.

"10 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metrobüs İşletme Daire Başkanı Arif Duran, "Yeni aracımız test ediliyor. Bu tamamen test sürecidir. Filomuzdaki araçların yeni nesil araçlarla değiştirmek istiyoruz. Bu kapsamda ilgili üreticilerin elindeki 20 metre ve üzeri araçlarını test ediyoruz. Bu araç da şu an da hattımızda test ediliyor ve test süreci 10 gündür devam ediyor. Önce insansız olarak kendi ağırlığıyla test edildi. Şu an da yüklü testleri devam ediyor, bir sonraki aşamada da yolcuyla testleri devam edecek. Şu an da test edilen 1 aracımız var. 20 metre ve üzeri aracı olan firmalar varsa biz bunlarında testine talibiz, bu araçları test ederek İstanbul halkına en doğru ve işletmemize de en güvenli aracı almak için testlerimiz devam ediyor." dedi.

Metrobüs için yeni araç test ediliyor VİDEO

Yeni metrobüs test ediliyor -2

"DAHA YÜKSEK KAPASİTELİ OLACAK"

Duran, "İstanbul halkı için faydası; yeni nesil araçlar olacak, kapasitesi daha fazla olacak, yolcu konforu artacak ve işletme acısından da daha ekonomik bir işletme olacak. Bu testleri yaparken geçmişteki bazı olumsuzluklardan da ders alarak bazı iyileştirmeler istiyoruz. Bu araçlarda yolcu ile şoför kabinini ayırıyoruz ve kapılar dışarıya açılıyor, birçok da yeni özellikleri olacak bu araçta ve gelecek olan diğer araçlarda istediğimiz bazı özellikler var. Şu anda elimizde bir tane test aracımız var, diğer araçlar gelince teknik ekibimiz bu araçların test süreleriyle alakalı çalışma yapıyorlar. Araçların modeline göre, uzunluklarına göre test süreleri değişiyor. Şu an test edilen aracımız yerli bir araç, yurt içi veya yurt dışı fark etmeksizin firmaların elindeki tüm araçları test edebiliriz. Gerekli testler yapıldıktan sonra bir rapor halinde yönetime bildireceğiz." şeklinde konuştu.

Metrobüs için yeni araç test ediliyor

ÜRETİCİ FİRMA İRAN MERKEZLİ

Üretim merkezi Bursa olan ve "yerli metrobüs" diye tanıtımı yapılan metrobüsü üreten AKIA-Hess firması, İran-İsveç ortaklı ve İran merkezli bir firma.

Üretim her ne kadar Bursa'da yapılıyor olsa da üretici firma Türk değil. Marka, Bursa'da ürettiği ve her defasında "yerli metrobüs" diye reklamını yaptığı aracın motorunda ise Mercedes motoru kullanıyor. 

Yeni metrobüs test ediliyor -3



Yeni metrobüs test ediliyor -4

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