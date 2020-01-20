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Metrobüs ile motosikletin çarpışma anları

Şişli’de metrobüs yoluna giren motosikletli ile metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı metrobüsün kamerasına yansıdı.

İHA | 20.01.2020 - 07:26..
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İstanbul Şişli’de saat 20.53 sıralarında Mecidiyeköy ile Zincirlikuyu metrobüs durağı arasında, Emrecan Azder idaresindeki motosiklet sürücüsü, Anadolu -Avrupa istikametinde henüz bilinmeyen bir şekilde metrobüs yoluna girerek ilerlemeye başladı.

Metrobüsle motosikletin çarpıştığı anlar kamerada VİDEO

METROBÜS İLE ÇARPIŞTI

Zincirlikuyu istasyon amiri motosikletliyi fark ederek durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı ve motosikletli durmadan yoluna devam etti. Bir süre daha ilerleyen motosikletli Mecidiyeköy yönünden gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı.

AĞIR YARALANDI

Metrobüsün çarpması sonucu motosikletli kanlar içinde yere yığılırken, metrobüste bulunan sürücü ve yolcular ise neye uğradığını şaşırdı. Araçtan inen yolcular, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri metrobüs hattını trafiğe kapatarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı motosikletli ve hafif yaralanan iki yolcuya müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından motosikletli ve hafif yaralanan iki yolcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Metrobüs ile motosikletin çarpışma anları

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak kaldırılan motosikletli, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

ASKERE GİTMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

Emrecan Azder isimli motosiklet sürücüsünün, Ukrayna’da öğrenci olduğu ve kısa zaman önce Türkiye’ye askere gitmek için geldiği öğrenildi. Gencin cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Silivri Piri Mehmet Paşa Caminden kaldırılarak Ali Paşa Yeni Kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

Metrobüs ile motosikletin çarpışma anları

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