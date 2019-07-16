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Metrobüs üst geçidinde intihar

Edirnekapı Metrobüs üst geçidinden E-5 Karayolu'na atlayan kadın hayatını kaybetti.

İHA | 16.07.2019 - 06:51..
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Eyüpsultan Edirnekapı Metrobüs üst geçidi Avcılar istikametinde üst geçide gelen 39 yaşındaki H.A., henüz bilinmeyen bir nedenle E-5 Karayolu’na atladı. Bu sırada Avcılar istikametine giden ticari araç, atlayarak yere çakılan talihsiz kadına çarparak, yaklaşık 20 metre sürükledi. Ticari taksi sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

Metrobüs üst geçidinde intihar

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Bunun üzerine duran ticari taksi sürücüsü durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 39 yaşındaki talihsiz kadını yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iki şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme polis ekipleri inceleme yaptı.

Metrobüs üst geçidinde intihar

Yapılan incelemenin ardından, kadının cesedi cenaze aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Cesedin kaldırılmasının ardından bir süre trafikteki yoğunluk normale döndü.

Ticari taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Metrobüs üst geçidinde intihar

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