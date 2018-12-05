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Metrobüse kaçak binmek isteyen çocuklar tehlike saçtı

İstanbul Saadetdere’de, metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe sayan çocukların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.

İHA | 05.12.2018 - 10:04..
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Olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Esenyurt ilçesindeki Saadetdere metrobüs durağında yaşandı. Metrobüse kaçak binebilmek için canlarını hiçe sayan çocukların izlediği yöntem, kameralar tarafından kayıt altına alındı.

GÖRENLERİN YÜREKLERİ AĞIZLARA GELDİ

E-5 karayolunda hızla geçen araçlara aldırış etmeden, hem kendi canlarını hem de araçtakilerin canını hiçe sayan çocukların, her zaman bu davranışı sergiledikleri öğrenildi. Gerek belediye gerekse emniyet ekiplerinin aldığı tedbirlere aldırmayan çocukların o anları ise görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

Metrobüse kaçak binmek isteyen çocuklar tehlike saçtı ViDEO

METROBÜS DEMİRLERİNE TIRMANDILAR

Yabancı uyruklu olduğu düşünülen iki çocuk, bir müddet E-5’te süratle geçen arabalara aldırmadan yürüdü. Daha sonra metrobüs durağının demirlerinden tırmanarak metrobüse ulaştı.

Öte yandan geçtiğimiz 1 Mayıs gününde de yine aynı noktadan bir çocuk tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışırken metrobüsün çarpması sonucu feci şekilde can vermişti.

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