Metrobüse kaçak binmeye çalıştılar

İstanbul Esenyurt'ta mendil satmak için evlerinden çıkan çocukların D-100 Karayolu'nda seyir halindeki araçların arasına dalarak, metrobüs durağına kaçak girme anları kameralara yansıdı.
DEMİR ÇİTLERE TIRMANARAK BİNDİLER
Çocukların, duraklardaki güvenlik görevlilerine yakalanmamak için demir çitleri tırmanarak, metrobüs durağına ulaştıkları görüldü. Kendilerini ve trafiği tehlikeye düşüren çocuklara, sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.
Metrobüse kaçak binmek isteyenlerin tehlikeli geçişleri İZLE
AYNI DURAKTA METROBÜSE KAÇAK BİNMEK İSTEYEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Saadetdere metrobüs durağında, 1 Mayıs 2018 tarihinde metrobüse kaçak binmek isteyen çocuk, demir çitleri aştıktan sonra metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti.