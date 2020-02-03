İstanbul Avcılar'da, annesi N.K. ile birlikte Beylikdüzü'ne gitmek için Avcılar'da metrobüse binen 11 yaşındaki B.D.K., Fas uyruklu Hicham D. tarafından, iddiaya göre el ile tacize uğradı.

DÖVEREK METROBÜSTEN İNDİRDİLER

Anne N.K.'nin duruma tepki göstermesi üzerine yolcuların, şüpheliyi tartaklayarak Cihangir durağında metrobüsten indirdiği öğrenildi.

Metrobüste 11 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası ViDEO

GÖZALTINA ALINDI

Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilere teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D., Avcılar Polis Merkezi'nde sorguya alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Tacize uğradığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.