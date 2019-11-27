Metrobüste bulunan iki kişi genç kadını taciz etti

Avcılar'da Türksan metrobüs durağında metrobüse binen genç kadını, Senegal uyruklu iki kişi taciz etti.

Yaşanan durumdan rahatsız olan kadın, başka bir yere geçmek isterken iki kişinin hala sözlü tacize devam ettiği öğrenildi.

SENEGAL UYRUKLU İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tacize uğradığını söyleyen kadın, Beylikdüzü metrobüs durağında inerek durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Ardından, Senegalli iki kişi de metrobüsten indirildi.

Kadının şikayeti üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Bu sırada vatandaşlar ile Senegalli iki kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şikayetçi kadın ve Senegalliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.







