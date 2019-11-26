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Metrobüs'te işaretli bekleme yeri dönemi başladı

İETT tarafından duraklardaki yolcuların doğru yerde beklemeleri için işaret koyuldu.

DHA | 26.11.2019 - 17:27..
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Metrobüs'te işaretli bekleme yeri dönemi başladı

İstanbul'da yolculukların vazgeçilmezi olan metrobüslerde yeni bir dönem girildi.

Metrobüs hattındaki duraklara, "durma yeri işaretleri" uygulanmaya başladı.

Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı -1

Uygulama sayesinde yolcular metrobüsün duracağı ve kapıların açılacağı yeri görebilecek.

YOLCULARIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDEN BAŞLANDI

Uygulama sayesinde metrobüse biniş sırasında yaşanan tartışmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı -2

Başlangıç olarak yolcu trafiğinin yüksek olduğu Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa zamanda diğer 42 istasyona da yayılacak.

Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı -3

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