Metrobüste sosyal mesafe yine yok

İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sefer sayılarını azaltması sonrası, toplu taşımada insan yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.

İBB'NİN METROBÜS SEFER SAYISINI AZALTMASI TEHLİKE OLUŞTURUYOR

İBB, metrobüs seferlerini azaltarak koronavirüs salgınının önüne geçmeyi düşünüyordu.

Ancak işe giden vatandaşların sefer sayısının azlığı yüzünden kalabalık şekilde yolculuk etmeleri, virüsün yayılması konusunda çok ciddi bir tehlike oluşturuyor.

GÖRÜNTÜLERDE SOSYAL MESAFE KURALINDAN ESER YOK

İBB'nin konuyla ilgili hala bir çözüm bulamamasının ardından, sabah saatlerinde vatandaş kamerasına yansıyan bir görüntü, durumun tehlikesini bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul'da metroda insan yoğunluğu- İZLE

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, Avcılar-Söğütlüçeşme metrobüs hattında bugün saat 06.30’da İstanbullu, koronavirüs bulaşma korkusu yaşayarak işe gitmek zorunda kaldı.

Metrobüs kalabalık olduğu için sosyal mesafe kuralı da uygulanmadı.