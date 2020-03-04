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Metrobüste taciz iddiasına dayak

Metrobüste bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi yolcular tarafından tekme tokat dövüldü.

DHA | 04.03.2020 - 11:28..
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Metrobüste ayakta yolculuk yapan bir kadın, arkasında duran kişinin kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla bağırmaya başladı.

Kadın, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kişiye "Ne dokunuyorsun" diyerek tepki gösterirken, bazı yolcular ilk olarak olayı anlamaya çalıştı.

Metrobüste taciz iddiasına dayak -1

Yaşanan tartışmada, diğer yolcular tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi kadından uzaklaştırdı.

İstanbul'da metrobüste taciz iddiasına dayak ViDEO

DURAKTA DÖVDÜLER

Metrobüsün Sefaköy durağında durmasıyla birlikte şüpheli hızlıca metrobüsten indi. Şüphelinin kaçtığını gören yolcular peşinden inerek, tekme ve tokatlarla saldırdı.

Metrobüste taciz iddiasına dayak -3

Feci dayak yiyen şüpheli, polis olduğunu belirten bir kişi ile güvenlikçiler tarafından vatandaşların elinden alındı,  bir süre güvenlik kulübesinde tutuldu.

SERBEST BIRAKILDI

Taciz edildiğini iddia eden kadının şikayetçi olmadığını ifade etmesi üzerine şüpheli, vatandaşların olay yerinden ayrılmasıyla serbest bırakıldı.

Metrobüste taciz iddiasına dayak -4



Metrobüste taciz iddiasına dayak -7



Metrobüste taciz iddiasına dayak -8



Metrobüste taciz iddiasına dayak -10

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