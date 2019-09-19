Metrobüste yer kapma kavgasında kan döküldü

İstanbul Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste, yolculardan Ömer Bozyiğit ile kimliği belirsiz 2 yolcu arasında yer kapma tartışması yaşandı.

KALÇASINDAN BIÇAKLADI

Avcılar Durağı'nda başlayan sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Metrobüs Saadet Durağı'na geldiğinde kavga eden kişiler, metrobüsten indi. Kavga durakta da devam etti ve 2 kişiden biri, Ömer Bozyiğit'i kalçasından bıçakladı.

BAŞKA METROBÜSLE KAÇTILAR

2 şüpheli, başka bir metrobüse binerek kaçtı. Duraktaki yolcuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi yolcular yaparken, ambulans yoğun trafik nedeniyle olay yerine güçlükle gelebildi.

POLİS İKİ ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Yaralı ambulansa alınarak, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.