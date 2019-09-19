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Metrobüste yer kapma kavgasında kan döküldü

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yaşanan yer kapma tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi, bıçaklanarak yaralandı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi arıyor.

DHA | 19.09.2019 - 10:56..
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İstanbul Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste, yolculardan Ömer Bozyiğit ile kimliği belirsiz 2 yolcu arasında yer kapma tartışması yaşandı.

KALÇASINDAN BIÇAKLADI

Avcılar Durağı'nda başlayan sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Metrobüs Saadet Durağı'na geldiğinde kavga eden kişiler, metrobüsten indi. Kavga durakta da devam etti ve 2 kişiden biri, Ömer Bozyiğit'i kalçasından bıçakladı.

Metrobüste yer kapma kavgasında kan döküldü

BAŞKA METROBÜSLE KAÇTILAR

2 şüpheli, başka bir metrobüse binerek kaçtı. Duraktaki yolcuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi yolcular yaparken, ambulans yoğun trafik nedeniyle olay yerine güçlükle gelebildi.

Metrobüste yer kapma kavgasında kan döküldü

POLİS İKİ ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Yaralı ambulansa alınarak, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Metrobüste yer kapma kavgasında kan döküldü

Metrobüste yer kapma kavgasında kan döküldü

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