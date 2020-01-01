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Metrodaki bıçaklı kavgaya ilişkin 6 gözaltı

Esenler'de metro içerisinde iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

İHA | 01.01.2020 - 16:28..
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İstanbul Esenler’de gece saatlerinde metro içerisinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından yaralılar Musa Anter Özçelik ile Beytullah Özbaysar, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yaralıların arkadaşı olduğu öğrenilen Yusuf Başaran gözaltına alınırken, kavgaya karışan diğer gruptakiler ise kaçmıştı.

Metrodaki bıçaklı kavgaya ilişkin 6 gözaltı

GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

Metrodaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı incelme başlatmıştı. Ekipler, kavganın ardından kaçan ve olayda yaralanan diğer gruptaki Hüseyin Acıkbaş ve Enes Sevim’i olayda yara almayan Muharrem Sevim’le birlikte kendi imkanlarıyla gittikleri hastanede yakaladı.

Metrodaki bıçaklı kavgaya ilişkin 6 gözaltı

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tedavi işlemlerinin ardından emniyete getirilen 4 yaralı ve 2 yakını birbirlerinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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