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Mevlüt Uysal, millet bahçeleri açılış töreninde konuştu

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'daki 5 millet bahçesinin açılış töreninde "1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış olduk" dedi.

Haber Merkezi | 17.11.2018 - 15:16..
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Mevlüt Uysal, millet bahçeleri açılış töreninde konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'a kazandırılan 5 yeni millet bahçesinin açılış töreninde Başakşehir'de vatandaşlara hitap etti.

"İSTANBUL ÇEVRECİ GELECEĞE ADIM ATIYOR"

Uysal şunları söyledi: "Havası, suyu ve toprağıyla İstanbul; daha güzel, daha yeşil ve daha çevreci bir geleceğe adım atıyor. Her mevsimde İstanbul’un dört bir tarafını ağaçlar, çiçekler ve bitkilerle renklendiriyoruz. İstanbul’da artık baharın gelişini evine dönen laleler müjdeliyor. Yaz mevsimini erguvanlar… Toplamda İstanbulumuza 5 Millet Bahçesiyle 1,5 milyon m2 yeşil alan kazandırmış oluyoruz. Bu yatırımlar sayesinde kişi başına yeşil alan miktarımız 12 m2’yi geçti. Böylece 10 m2 olan dünya standartlarını aşmış olduk. İstanbul’a yeni bir değer katacak olan, Baruthane, Çırpıcı, Başakşehir, Kayaşehir ve Hoşdere Millet Bahçelerimiz hayırlı olsun."

Millet Bahçeleri Başkan Erdoğan tarafından açıldı VİDEO

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