Meyve bahçesine uçan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bigadiç-Balıkesir yolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi.

MEYVE BAHÇESİNE UÇTU

İbrahim Çabukel yönetimindeki 10 AAG 146 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıktı. Kamyonet, 4 metre aşağıdaki meyve bahçesine uçarak hurdaya döndü.

Kazada Çabukel yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çabukel, ambulansla Bigadiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çabukel'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.





