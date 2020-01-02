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Meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu

Kayseri'de, aracıyla sokak aralarında meyve satan Yüksel Gözey'in (46) park halindeki minibüsünde, yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA | 02.01.2020 - 20:41..
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi minibüsün içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlenirken, polisin yaptığı incelemede cesedin Yüksel Gözey'e ait olduğu ortaya çıktı.

Yüksel Gözey'in sokak aralarında minibüsüne yüklü meyveleri sattığı ve mahalleli tarafından tanındığı öğrenildi.

Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu -1

''YUKARI MEYVE ÇIKARTTI SANDIM''

Görgü tanıklarından mahalleli Ziya Doğru, minibüsün yanındaki aracını çıkarmak için sürücüyü beklediğini belirterek, "Binanın birine meyve çıkardı diye düşündüm. Sonra korna çalmak için minibüsün kapısını açınca hareketsiz duran kişiyi görünce polisi aradım. Ekipler olayla ilgili çalışmalarına başladı" dedi.

Gözey'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu -2

Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu -3

Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu -4

Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu -5

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