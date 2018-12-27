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Meyve tabağı okul kantinine girdi

Manisa'nın Demirci ilçesindeki bir lisenin kantininde, ambalajlı meyve suyu yerine 2 liraya meyve tabağı ve 1 liraya taze sıkılmış meyve suyu satışı yapılıyor.

AA | 27.12.2018 - 15:44..
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Gevher Necibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Taştekin, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde devam eden proje kapsamındaki uygulamalarla, 'Beslenme Dostu Okul' sertifikasını aldıklarını ifade etti.

AMAÇ SAĞLIKLI BESLENME

Proje uygulamalarına okul kantininden başladıklarını aktaran Taştekin; bisküvi, gofret, çikolata ve kek gibi ürünlerin kaldırılmasının ardından öğrencilerin, meyvelere ulaşımına destek olma kararı aldıklarını söyledi.

Meyve tabağı okul kantinine girdi

İKİ LİRAYA MEYVE TABAĞI

Taştekin, "Bu kapsamda okulumuz kantininde 1 liraya taze sıkılmış meyve suyu ve 2 liraya meyve tabağı veriyoruz. Paketli meyve suları yerine taze meyve suyu ve meyve tabağıyla öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine katkı vermek istedik. Bu şekilde derslere olan motivasyonları artarken, hazır yiyeceklerin zararlarından da koruyoruz" dedi.

Meyve tabağı okul kantinine girdi

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Öğrencilerden Alperen Akuzu da satışa sunulan meyve tabaklarının tamamının tüketildiğini belirterek, "Fiyatları çok uygun, hatta sembolik bir ücret var. Arkadaşlarımla beraber ilk ders zilinin çalmasının ardından soluğu kantinde alıyoruz. Bizim için bu artık bir alışkanlık oldu. Meyve suyumuzu içmeden ikinci derse girmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Meyve tabağı okul kantinine girdi

Meyve tabağı okul kantinine girdi

Meyve tabağı okul kantinine girdi

Meyve tabağı okul kantinine girdi


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