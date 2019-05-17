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Kastamonu'da mezar taşını hazırlattı, gelinini öldürüp intihar etti

Aile içi geçimsizlik nedeniyle bir süredir sorun yaşadığı gelinini öldüren şahıs, samanlıkta intihar etti.

İHA | 17.05.2019 - 17:59..
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Kastamonu’da merkeze bağlı Saraycık köyünde bir süredir aile içi geçimsizlik yaşayan 66 yaşındaki Zühtü Çaycıoğlu, gelini Zehra Çaycıoğlu ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

ÖNCE GELİNİNİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Çıkan tartışma büyüyünce Zühtü Çaycıoğlu, gelini Zehra Çaycıoğlu’nu evde bulunan tabancayla vurarak öldürdü. Ardından Zühtü Çaycıoğlu, samanlığa giderek kendi yaşamına da son verdi.

Sabahleyin hayvanları otlatmaya giden aile yakınları, eve döndüklerinde Zehra Çaycıoğlu ile Zühtü Çaycıoğlu’nun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kastamonu'da mezar taşını hazırlattı, gelinini öldürüp intihar etti

"AİLE İÇİNDE BİR GEÇİMSİZLİK VARDI"

Zühtü Çaycıoğlu’nun halasının oğlu Mehmet Emin Kömeç, olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini belirterek, “Telefonla beni aradılar. Bir olayın gerçekleştiğini söylediler. Zühtü, gelinini vurmuş, kendisini de samanlığa asmış dediler. Olayın gerçekleştiğinde biz burada değildik. Aile içinde bir geçimsizlik vardı” dedi.

Kastamonu'da mezar taşını hazırlattı, gelinini öldürüp intihar etti

KENDİ MEZAR TAŞINI YAPTIRDI

Öte yandan Zühtü Çaycıoğlu’nun, bir süre önce mezar taşını yaptırdığı ve bu yaptırdığı mezar taşının da kullanılması için vasiyette bulunduğu bildirildi. Jandarma ekipleri, mezar taşına delil olarak el koydu.

Kastamonu'da mezar taşını hazırlattı, gelinini öldürüp intihar etti

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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