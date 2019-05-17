Kastamonu'da mezar taşını hazırlattı, gelinini öldürüp intihar etti

Kastamonu’da merkeze bağlı Saraycık köyünde bir süredir aile içi geçimsizlik yaşayan 66 yaşındaki Zühtü Çaycıoğlu, gelini Zehra Çaycıoğlu ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

ÖNCE GELİNİNİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Çıkan tartışma büyüyünce Zühtü Çaycıoğlu, gelini Zehra Çaycıoğlu’nu evde bulunan tabancayla vurarak öldürdü. Ardından Zühtü Çaycıoğlu, samanlığa giderek kendi yaşamına da son verdi.

Sabahleyin hayvanları otlatmaya giden aile yakınları, eve döndüklerinde Zehra Çaycıoğlu ile Zühtü Çaycıoğlu’nun cansız bedenleriyle karşılaştı.

"AİLE İÇİNDE BİR GEÇİMSİZLİK VARDI"

Zühtü Çaycıoğlu’nun halasının oğlu Mehmet Emin Kömeç, olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini belirterek, “Telefonla beni aradılar. Bir olayın gerçekleştiğini söylediler. Zühtü, gelinini vurmuş, kendisini de samanlığa asmış dediler. Olayın gerçekleştiğinde biz burada değildik. Aile içinde bir geçimsizlik vardı” dedi.

KENDİ MEZAR TAŞINI YAPTIRDI

Öte yandan Zühtü Çaycıoğlu’nun, bir süre önce mezar taşını yaptırdığı ve bu yaptırdığı mezar taşının da kullanılması için vasiyette bulunduğu bildirildi. Jandarma ekipleri, mezar taşına delil olarak el koydu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.