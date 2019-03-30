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Mezarın içinden 2 bin 500 yıllık yumurta çıktı

Nanjing Müzesi Arkeoloji Enstitüsü arkeologları, Çin'in doğusundaki Changzhou kentinde 2 bin 500 yıllık mezardan yumurta dolu bir çömlek ortaya çıkardı.

Haber Merkezi | 30.03.2019 - 16:14..
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Çin’in Changzhou kentinde, Nanjing Müzesi Arkeoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından 2 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir mezarda, bir küp dolusu kırılmamış yumurta bulundu.

GÜNÜMÜZDEKİ YUMURTALARLA BENZER ÖZELLİKTE

Arkeologlar 2 bin 500 yıllık yumurtaları kırmaktan korktuğu için dokunmaktan kaçındığını belirtti. Yaklaşık 20 adet olduğu tahmin edilen yumurtaların kesin sayısını doğrulamak için X ışınları kullanacaklarını ifade etti. Uzmanlar bulunan yumurtaların, günümüzdeki yumurtalar ile benzer özellikte olduğunu ekledi.

Mezarın içinden 2 bin 500 yıllık yumurta çıktı

DNA TESTİ YAPILACAK

Arkeoloji Enstitüsü başkanı Lin Liugen, "Yumurtaların akı ve sarısı büyük ölçüde çürümüş olsa da, DNA testleri ile yumurtaların salamura yapılarak korunup korunmadığı belirlenebilecek" dedi.

Uzmanlar, yumurtaların çıkarıldığı mezar odasının sahibinin ailede önemli bir figür olduğunu düşündüklerini söyledi. Arkeologlar, yumurtalara ek olarak, bir dizi porselen bardak, tencere, tabak da buldu. Ayrıca ailenin öteki dünyada aç kalmaması için yumurta ve bol miktarda kap ile gömüldüklerini bildirdi.

SABİT SICAKLIKTA TUTULUYOR

Öte yandan yumurta kabının daha sonraki çalışmalar için sabit sıcaklık ve nem oranına sahip bir dolaba yerleştirileceği aktarıldı. Arkeologlar, mezardaki diğer kaplardaki tahıl ürünlerinin zamanla yok olduğunu söylüyor.

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