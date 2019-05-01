Mezarlığın kapısı ve korkulukları çalındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen bir hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti.

MEZARLIK DEMİRLERİ ÇALINDI

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'ndeki mezarlığın demir kapısı, duvar korkulukları gece saatlerinde sökülerek çalındı. Yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki kapının yerinde olmadığını fark eden vatandaşlar, polise haber verdi.





İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Hırsızlık olayına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.