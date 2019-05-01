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Mezarlığın kapısı ve korkulukları çalındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Musevi mezarlığının kapısı, korkulukları ve demir kaplamalarını çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA | 01.05.2019 - 23:14..
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen bir hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti.

Mezarlığın kapısı ve korkulukları çalındı

MEZARLIK DEMİRLERİ ÇALINDI

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'ndeki mezarlığın demir kapısı, duvar korkulukları gece saatlerinde sökülerek çalındı. Yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki kapının yerinde olmadığını fark eden vatandaşlar, polise haber verdi.

Mezarlığın kapısı ve korkulukları çalındı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Hırsızlık olayına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mezarlığın kapısı ve korkulukları çalındı

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