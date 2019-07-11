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Mezarlık önünde kaza: 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Adana'da mezarlık önünde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 11.07.2019 - 13:22..
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Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı önünde Aziz Özden yönetimindeki 01 BZ 817 plakalı otomobil, Şabidin Karoğlu yönetimindeki 66 FH 445 plakalı hafif ticari araca çarpmasıyla, ticari araç yol kenarında park halindeki Ercan Akdeniz’in yönetimindeki 01 M 0292 plakalı toplu taşıma aracına vurdu.

Mezarlık önünde kaza: 2'si ağır 4 kişi yaralandı

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kaza sonucu otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza sonrası hayati tehlikesi olan 2 yaralıyla birlikte 4 yaralı Can-Kur ekibinin yardımıyla araçlardan çıkartılıp ambulans ile hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mezarlık önünde kaza: 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Mezarlık önünde kaza: 2'si ağır 4 kişi yaralandı

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