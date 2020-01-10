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Mezarlıktaki tecavüz girişimine 19 yıl hapis istemi

Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü. isimli kadına tecavüz girişiminde bulunan İkram Ç.'nin 19,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

DHA | 10.01.2020 - 14:53..
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Müşteki İ.Ü.'nün şikayetçi olarak alınan ifadesinde, şüpheli İkram Ç.'nin kendisini uyuşturucu madde satma bahanesiyle aracına çağırdığını, araç içerisinde kendisine önce para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiğini, cinsel ilişki teklifini kabul etmemesi nedeniyle aracın kapılarını kilitleyerek kendisini Feriköy Mezarlığı civarına götürdüğünü, burada kendisini darp ettiğini ve tüm kıyafetlerini zorla çıkarttığını söylemişti.

ÇIPLAK VAZİYETTE OLAY YERİNDEN KAÇMIŞTI

Şüphelinin vücudunun her yerine dokunduğunu söyleyen müşteki, şüphelinin pantalonunu çıkarttığı esnada durumu fırsat bilerek çıplak vaziyette bağırarak olay yerinden kaçmış, bir akaryakıt istasyonuna sığınarak yardım istemişti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Şüpheli İkram Ç. ise ifadesinde para karşılığı müşteki ile cinsel birliktelik yaşamak için olay yerinde olduğunu, ancak müştekinin cebinden para çaldığını fark etmesi üzerine bu parayı vermesini istediğini, müştekinin parayı vermemek için olay yerinden kaçtığını iddia etmişti. Savcılık, müştekinin gece saat 05.00 sıralarında sokak ortasında çıplak vaziyette bulunması ve vücudunda çok sayıda darp izi bulunması nedeniyle şüphelinin tutuklanmasını talep etmişti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan İkram Ç. tutuklanmıştı.

Mezarlıktaki tecavüz girişimine 19 yıl hapis istemi

"200 LİRA PARAM VAR SABAHA KADAR BENİMLE OLACAKSIN"

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, İkram Ç'nin müştekiye "200-300 TL param var, sabaha kadar benimle olacaksın" diyerek cinsel saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

19 YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Şüpheli İkram Ç'nin  "Cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıldan 19,5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli İkram Ç. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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