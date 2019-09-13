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Mezun olduğu okulda intihar etti

Zonguldak'ta 3 yıl önce mezun olduğu okula gidip öğretmenlerini ziyaret eden kişi, okulun tuvaletine kendini iple astı.

DHA | 13.09.2019 - 20:34..
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Anadolu Lisesi'nden 3 yıl önce mezun olan Recep E., bugün, eski okuluna gidip öğretmenlerini ziyaret etti.

TUVALETE KENDİNİ ASTI

Ardından okulun en üst katına çıkan Recep E., tuvalette kendini iple tavana astı.

Temizlik görevlisi, tuvalette, Recep E.'yi ipe asılı ve hareketsiz halde görünce durumu okuldaki yetkililere bildirdi. İhbar üzerine liseye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Recep E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Recep E.'nin cesedi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mezun olduğu okulda intihar etti

Mezun olduğu okulda intihar etti

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