Terör örgütü PKK'nın odun toplayan köylülere yönelik saldırısında şehit olanlar geride 13 çocuk ile acılı 3 eş bıraktı

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Mezun olduğu okulda intihar etti

Zonguldak'ta 3 yıl önce mezun olduğu okula gidip öğretmenlerini ziyaret eden kişi, okulun tuvaletine kendini iple astı.