Mezuniyet dönüşü kaza yaptılar: 4 ölü

Kayseri-Malatya karayolunun 75'inci kilometresinde Nevzat Eser'in (65) yönetimindeki 23 HL 343 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi soncu karşı şeride geçerek, tarlaya uçtu.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ AĞIR YARALI

Sürücü Nevzat Eser ile yolcular Heval Eser(23), Davut Özdemir (28), Merhas Eser (11) olay yerinde hayatını kaybederken, Fikriye Eser (51) ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Fikriye Eser, Pınarbaşı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatlarını kaybeden 4 kişi ise otopsileri yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KIZLARININ MEZUNİYET TÖRENİNDEN DÖNÜYORLARDI

Meydana gelen trafik kazasında ailenin İstanbul'da okuyan kızları Heval Özdemir'in mezuniyet töreninden döndükleri ortaya çıktı. Ailenin Elazığ'a giderken, kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.