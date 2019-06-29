taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

Mezuniyet dönüşü kaza yaptılar: 4 ölü

Kayseri'de kızları Heval Eser'in mezuniyet töreninden dönen ailenin bulunduğu otomobilin tarlaya uçası sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı

DHA | 29.06.2019 - 04:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kayseri-Malatya karayolunun 75'inci kilometresinde Nevzat Eser'in (65) yönetimindeki 23 HL 343 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi soncu karşı şeride geçerek, tarlaya uçtu.

Mezuniyet dönüşü kaza yaptılar: 4 ölü

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ AĞIR YARALI

Sürücü Nevzat Eser ile yolcular Heval Eser(23), Davut Özdemir (28), Merhas Eser (11) olay yerinde hayatını kaybederken, Fikriye Eser (51) ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Fikriye Eser, Pınarbaşı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatlarını kaybeden 4 kişi ise otopsileri yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mezuniyet dönüşü kaza yaptılar: 4 ölü

KIZLARININ MEZUNİYET TÖRENİNDEN DÖNÜYORLARDI

Meydana gelen trafik kazasında ailenin İstanbul'da okuyan kızları Heval Özdemir'in mezuniyet töreninden döndükleri ortaya çıktı. Ailenin Elazığ'a giderken, kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mezuniyet dönüşü kaza yaptılar: 4 ölü

Mezuniyet dönüşü kaza yaptılar: 4 ölü

Mezuniyet dönüşü kaza yaptılar: 4 ölü

Mezuniyet dönüşü kaza yaptılar: 4 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kredi kartı faizleri indirildi

Kredi kartı faizleri indirildi

72
Libya'da Hafter'den Türkiye'ye tehdit dolu açıklama

Libya'da Hafter'den Türkiye'ye tehdit dolu açıklama

162
Kayıp Nesrin'in annesi: Kızımın mezarını bilmek istiyorum

Kayıp Nesrin'in annesi: Kızımın mezarını bilmek istiyorum

9
Lunaparkta feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Lunaparkta feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

10
İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlemleri

İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlemleri

4
Van Gölü'nü de atlı polisler koruyor

Van Gölü'nü de atlı polisler koruyor

2
Şile’de iki katlı ahşap binada çökme

Şile’de iki katlı ahşap binada çökme

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir