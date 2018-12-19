Mezunlarına 2 bin 500 TL iş garantili liseye ilgi yok

Türkiye'nin değişik bölgelerindeki tatil merkezlerinde 5 yıldızlı otellerde maaşla staj gören öğrenciler, mezun olduktan sonra da bu işletmelerde aylık 2 bin 500 lira ile işe başlıyor.

AZ KAYIT OLDU

Her yıl 120 dolayında öğrenci alan liseye iş garantisine rağmen bu yıl 40 öğrenci kayıt yaptırdı.

ELEMAN İHTİYACINI KARŞILIYOR

Türkiye'de turizm temalı meslek liseleri, sektörde yaşanan ara eleman ihtiyacını karşılamak adına önemli bir açığı kapatıyor.





UYGULAMALI DERSLER GÖRÜYORLAR

Rize'de turizm sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılayan öğrenciler yetiştiren Ekrem Orhan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıf derslerinin yanında, atölyelerde uygulamalı yemek, pasta yapımı, sunumu ve resepsiyon hizmetleri ile otel yardımcı ara eleman eğitimleri veriliyor.





MAAŞLA STAJ EĞİTİMİ

Öğrenciler, tam donanımlı mutfaklarda yemek yapmayı, içecek atölyelerinde kokteyl hazırlama ve sunumlarını, otel ve konaklama atölyelerinde ise resepsiyon ve kat hizmetlerini uygulamalı öğreniyor.

Öğrenciler Türkiye'nin değişik bölgelerindeki tatil merkezlerinde 5 yıldızlı otellerde maaşla staj eğitimi görüyor.





SOSYAL GÜVENCE VERİLİYOR

Mayıs ayında staj eğitimine çıkan öğrenciler 5 ay boyunca lüks otellerde hem çalışıyor, hem eğitim görüyor.

Öğrenciler staj döneminde sosyal güvence kapsamına alınıyor, 980 ile 2 bin 500 lira arasında maaş alıyor.

İLGİ AZ OLDU

Öğrenciler mezun olduktan sonra ise staj eğitimi gördükleri işletmelerde aylık 2 bin 500 lira ile işe devam edebiliyor.

Her yıl 120 dolayında öğrenci alan liseye iş garantisine rağmen ilgi düşük seviyede kaldı.

"BİN ÖĞRENCİ OLSA HEPSİ İŞE YERLEŞİR"

Ekrem Orhan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Öğretmeni Abdulkadir Bayar, öğrencilerin mutfak uygulama derslerine girdiğini belirterek, "Öğrencilerimiz mutfakla ilgili ön bilgileri alıyorlar. 10'uncu sınıfta temel bilgileri alan öğrenciler alan belirliyorlar. Kalifiyeli eleman bulmak çok zor. Biz de istiyoruz ki; kendi öğrencilerimiz turizm sektöründe yer alsınlar. Sektörümüzde iş imkânı çok fazla. Bize Antalya’dan ve buradaki işletmelerimizden talep geliyor. Bin öğrencimiz olsa, hepsini yerleştirecek yerimiz var" dedi.

"ÇOK YÖNLÜ BİR LİSE"

Lise öğrencisi Dilara Türüt ise, "Mutfakta temel olan öğeleri öğreniyoruz. Sos ve çorbalardan başlıyoruz. Alakartçı olmak isteyen, pastacı olmak isteyen burada karar veriyor ve kendi geliştiriyor. Yani çok yönlü bir lise. Kültür derslerini de görerek üniversiteye de hazırlanıyoruz" diye konuştu.





YEMEK VE PASTA YAPMAYI ÖĞRENİYORLAR

Öğrencilerden Baki Kuşdil de "Kültürel derslere göre mutfakta çeşit çeşit yemek, tatlı çeşitleri yapmayı öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

"ELEMAN YETİŞTİRİYORUZ"

Okulun müdürü Muhammet Kan, turizm sektörüne kazandırmak adına okullarında ara eleman yetiştirdiklerini belirterek, "Staj dönemlerinde bile öğrenciler 2 bin 500 liraya kadar maaş alabiliyorlar. Bu yıl 120 öğrenci olan kontenjanımıza 40 öğrenci başvurdu. Okulumuzda bu yıl kontenjanlar boş kaldı. Sadece bizim meselemiz değil, tüm meslek liselerinde durumun aynı olması bizi üzüyor. Bunu gelecek yıl düzeleceğini tahmin ediyoruz. Öğrencilerimizi Anadolu liselerine kaydırıp, üniversite mezunu yapıyoruz. Ancak iş bulmakta zorlanıyorlar. Bizim gibi meslek liseleri ise turizm gibi alanlara ara eleman yetiştiriyor. Geçen yıl Antalya’da otellere 30 öğrencimizi gönderdik. Bu yıl amacımız Rize’de bulunan irili ufaklı işletmelerimizin ara elaman sorunu çözmek. Tüm ortaokul mezunlarımızı iyi düşünüp gidecekleri liselerde dikkatli karar vermelerini ve okulumuza kayıt yaptırmalarını istiyoruz" dedi.







