MGK bildirisinde Yeni Zelanda’daki saldırı için açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan MGK toplantısı sona erdi. Saat 15.50’de başlayan toplantı 4,5 saat sürdü. MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride, Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısı için de açıklama yapıldı.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

Bildiride, Yeni Zelanda’daki terör saldırısına ilişkin, “Yeni Zelanda’da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısı, şiddetle kınanmıştır. Yaşanan hadise tüm yönleriyle istişare edilmiş, Türk düşmanlığını da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklimin, bireysel ve organize unsurlarının deşifre edilerek kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Giderek şiddet ve teröre dönüşen İslam ve Müslüman düşmanlığına çeşitli gerekçelerle göz yumulmasının, benzer saldırılara zemin hazırlayacağı uyarısında bulunulmuştur.” ifadelerine yer verildi.