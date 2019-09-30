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MGK bugün toplanıyor

Meclis açılmadan bir gün önce Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Gündem Güvenli bölge, Fırat'ın doğusu ve Doğu Akdeniz.

AA | 30.09.2019 - 07:18..
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MGK bugün toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), eylül ayı olağan toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), eylül ayı olağan toplantısınIın ana gündem maddeleri Suriye ve terörle mücadele olacak.

Suriye'de ABD ile kurulacak “güvenli bölge” sürecindeki takvim ele alınacak.

Hava ve kara devriyeleri ile bölgedeki son durum da kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

GÜVENLİ BÖLGE PLANI HAYATA GEÇMEZSE KARA HAREKATLARI

Güvenli bölge planının hayata geçirilememesi durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat'ın doğusuna dönük kara harekatına ilişkin son hazırlıkların da ele alınması bekleniyor.

Ayrıca yurt içinde devam eden terörle mücadele operasyonları ve sonuçlarının da değerlendirileceği belirtiliyor.

DOĞU AKDENİZ VE DIŞ POLİTİKALAR DA MASADA

Toplantıda Doğu Akdeniz başta olmak üzere dış politikadaki önemli başlıklar da masada olacak.

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