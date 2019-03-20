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MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 15:57..
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MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

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